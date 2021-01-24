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بن تاهية ينفي لـ«بوابة الوسط» صدور حكم قضائي بإلغاء نظام القائمة لإجراء الانتخابات البلدية

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

نفى رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، المهندس سالم بن تاهية، صدور أي حكم لإلغاء نظام القائمة المعمول به في انتخابات 2020 و 2021 وأن البرنامج الإنتخابي لا يزال مستمرا بنظام القائمة في الانتخابات البلدية.

وقال بن تاهية في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط» إن الحكم المعلن اليوم الأحد «يخص قبول قاضي محكمة شمال طرابلس للطعونات المتعلقه بمجريات انتخاب المجلس البلدي حي الأندلس ونتائجه المبدئية المعلنه، وننتظر صدور الحكم بمسبباته غدا».

وأوضح أن الحكم «ليس له أي علاقة بالنظام الانتخابي». وأضاف أن ترتيبات انتخاب المجلس البلدي طرابلس المركز «مستمرة لإجراءها في السادس من فبراير وبنظام القائمة».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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