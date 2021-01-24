السايح يبحث مع رئيس البعثة الدبلوماسية للسفارة البريطانية سبل دعم المسار الديمقراطي في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استقبل رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأحد، نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية للسفارة البريطانية لدى ليبيا فلور ويلسن، بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب.

وذكر المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات، في بيان له على صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه خلال اللقاء تم استعراض استعدادات المفوضية، ومستوى جاهزيتها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقرّر عقدها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل .

وحسب ما جاء في البيان، أشادت “ويلسن” بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمين عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.

وتأتي الزيارة في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والوقوف على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، وفقًا للبيان.

وفي ذات السياق، استقبل عماد السايح أيضًا، في وقت سابق، صباح اليوم الأحد، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، حيث استعرضا استعداد مفوضية الانتخابات، لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في 24 ديسمبر القادم، وفق المعايير الدولية، إضافة لمجالات التعاون بين المفوضية ومكاتب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأكد السراج خلال اللقاء، دعم حكومة الوفاق، واستعدادها لتسخير كافة الامكانيات، لإنجاز هذا الاستحقاق بكفاءة ومهنية، وفق الموعد المحدد له، بنهاية العام الجاري.

ومن ناحية أخرى، اتفق أعضاء اللجنة الدستورية المُشكلة من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الاستشاري”، الثلاثاء، على الاستفتاء على مشروع الدستور، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في خطوة فاجأت كل المراقبين وخيبت آمال الشارع الليبي الذي توقع الإعلان عن القاعدة الدستورية.

واعتمد الأعضاء المجتمعون بمدينة الغردقة المصرية، في اتفاقهم، نظام الدوائر الثلاث (50%+1) فقط، وتحصين قوانين؛ الاستفتاء وإصدار الدستور وتعديل الإعلان الدستوري، لضمان تمرير مشروع الدستور الجدلي والمشوه.