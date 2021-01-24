سياسي إيطالي: لعبة المرتزقة تفسد العملية السياسية بليبيا وخروجهم صعب

أكد المحلل السياسي الإيطالي، دانييلي روفينيتي، أن عدم انسحاب المرتزقة من ليبيا يربك العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

واعتبر روفينيتي، في تصريحات صحفية، أن انسحاب جميع القوات العسكرية الأجنبية في الموعد المحدد، أمر صعب، رغم تأكيده على ضرورة خروج جميع المرتزقة من ليبيا، مشيرا إلى أن لعبة المرتزقة تفسد العملية السياسية في ليبيا.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن توقف إطلاق النار عامل إيجابي، صاحبه تطورات اقتصادية، متوقعًا حدوث تطورات على الجانب السياسي.

وذكر روفينيتي أن زيارة رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج ونائبه أحمد معيتيق إلى روما وزيارة الوفد الإيطالي إلى برقة بعد ذلك، أعادت روما إلى الملف الليبي.

وقال روفينيتي، إن آلية احتيار الحكومة الجديدة في طريقها إلى التنفيذ، رغم أنها لا تخلو من العقبات لا سيما في اختيار الأسماء والقوائم، مشيرًا إلى أن إيطاليا سيتمثل دورها في تسهيل الديناميكيات بين الليبيين، في لحظة حساسة من العملية السياسية.

وأفاد أن لعبة التحالفات بين أعضاء الحوار الليبي بدأت في إعداد القوائم التي ينبغي تقديمها بحلول 28 يناير الجاري، فيما تمت الدعوة لعقد اجتماع في جنيف للتصويت عليها في الأول من فبراير.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد أعلنت الخميس الماضي، فتح باب الترشح لعضوية السلطة التنفيذية لقيادة المرحلة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر 2021، حسب الآلية التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتاريخ 19 يناير 2021.واتفق أعضاء ملتقى الحوار السياسي، الأسبوع الماضي، على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، التي حصلت على إجماع اللجنة الاستشارية، في اجتماعها الأخير بمدينة جنيف.

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