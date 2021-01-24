علي السعيدي: إقليم فزان هو مستقبل الوطن ويعد رمزا للسلام والاقتصاد

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي، إنه “لا يوجد عدالة في توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الليبية”، لافتًا إلى أنه يرفض ما تم “الإعلان عنه في البيان الختامي لاجتماع وفدى البرلمان والمجلس الاستشاري في مدينة بوزنيقة المغربية”

وطالب «السعيدي»، في تصريحات صحفية رصدتها «الساعة 24»، بـ “ضرورة التوزيع العادل للمناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة بالتساوي”، مردفًا أن “إقليم فزان سيتخذ موقف من هذا التوزيع غير العادل والذي بات يشكل خطرا على الإقليم وأهله”.

وتابع؛ أن “إقليم فزان هو مستقبل الوطن ويعد رمزا للسلام والاقتصاد والمعرفة وليس كما يتوقعه البعض من الأقاليم الآخرى”، مؤكدًا أن “الإقليم لديه قدرات للبناء والعطاء والتنوير والقيادة ويجب أن يتم التوزيع العادل للمناصب السيادية على أساس التعايش والوحدة”.

تجدر الإشارة إلى أن وفدا مجلس النواب والمجلس الاستشاري كانا قد اتفقا على التوزيع الجغرافي للمناصب السيادية، وذلك في اجتماعات الحوار بمدينة بوزنيقة.

وكان أحد المشاركين في الاجتماع، قد صرح أنه من المتوقع أن تحصل طرابلس على منصبي النائب العام، وديوان المحاسبة، فيما ستحصل فزان على المحكمة العليا، وهيئة مكافحة الفساد، وستحصل برقة على المصرف المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية.