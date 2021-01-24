بالكور: توافقات بوزنيقة خطوة مهمة نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم بالكور، اليوم الأحد، إن انقسام المصرف المركزي وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية له انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الوطني .

وأوضح بالكور، في تصريح صحفي، أن ما توافق عليه وفدا مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة خلال اجتماعات المغرب بشأن توزيع المناصب السياسية بين الأقاليم الثلاثة، خطوة مهمة جدًا نحو الاستقرار في ليبيا على المستوى السياسي والاقتصادي.

وأشار بالكور، إلى أن هناك الآن بارقة أمل في تشكيل حكومة وحدة وطنية لكل البلاد، مؤكدا أن هذا يتطلب توحيد باقي المؤسسات، وهي خطوة مهمة جدًا إذا كللت بالنجاح .

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