الرعيض: تم الاتفاق على تولى المنطقة الشرقية منصبي محافظ «المركزي» ورئيس «الرقابة الإدارية» 

أكد النائب المنشق محمد الرعيض، أن “لجنة «13 + 13» اتفقت على توزيع المناصب السيادية حسب التوزيع الجغرافي للبلاد على المناطق الشرقية والغربية والجنوبية”.

وقال «الرعيض»، في تصريح صحفي، رصدته «الساعة 24»، إنه تم الاتفاق “على أن تتولى المنطقة الشرقية منصبي محافظ المصرف المركزي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، فيما سيكون من نصيب المنطقة الجنوبية منصبا المحكمة العليا، ورئيس هيئة مكافحة الفساد.”.

وكان البيان الختامي قد أكد على “مراعاة التوازن الجغرافي العادل إلى جانب الكفاءة في تعيينات المناصب السيادية”، وذلك في محاولة لتخفيف موجة الانتقادات التي تتهم المشاركين في الحوار بأنهم اعتمدوا في توزيع المناصب على نظام قائم على المحاصصة بدل اختيار الكفاءات الوطنية التي تخرج البلاد من أزمتها.

وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية.

وأوضح البيان الختامي أنه تم الاتفاق على تصميم نماذج الترشح، ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها مع التأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة ومراعاة التوازن الجغرافي بما يضمن توزيعا عادلا لكل المناصب العليا في مؤسسات الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة «13 + 13» تضم 13 عضوا من مجلس النواب الليبي، ومثلهم من المجلس الاستشاري، ومهمتها العمل على المسارات المكلف بها مجلسا النواب والأعلى للدولة، والتي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمناصب السيادية، والمسار الدستوري.‎