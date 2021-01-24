ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 January, 2021

صرح عبد المنعم بالكور عضو مجلس النواب الليبي، لـ”راديو سبوتنيك”، اليوم الأحد 24 يناير، إن “ما توافق عليه وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبي خلال اجتماعات المغرب، بشأن توزيع المناصب السياسية بين الأقاليم الثلاثة، خطوة مهمة جدا نحو الاستقرار في ليبيا على المستوى السياسي والاقتصادي”.

وأكد النائب الليبي في ذات التصريح أن “توحيد مؤسسات البلاد يعطي شيئا من الاستقرار للدولة الليبية خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي، لأن انقسام مصرف ليبيا المركزي مثلا له انعكاساته الخطيرة على الاقتصاد الوطني وكذلك المؤسسات الكبرى مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية”.

وأكد أن : ” هناك بارقة أمل في تشكيل حكومة وحدة وطنية لكل البلاد وهذا يتطلب توحيد باقي المؤسسات وهي خطوة مهمة جدا إذا كللت بالنجاح”.