التحقيق مع شاب ليبي متورط باعتداء في ألمانيا

تُحقق الشرطة الألمانية مع شاب ليبي يبلغ من العمر 33 عاما، إلى جانب طالب لجوء مغربي الجنسية (30 عاما)، إثر اعتدائهما على شاب آخر.

وفي التفاصيل، أفاد مصدر لـ”218″، بأنه تم استدعاء الشرطة الألمانية السبت، إلى مركز اللجوء في Adalbert-Stifter-Weg بسبب خلاف بين الأشخاص الثلاثة.

وبيّن المصدر أن ضباط الشرطة التقوا بشاب يبلغ من العمر 25 عامًا أصيب بجروح طفيفة، ووفقًا للمعلومات فإنه تعرض للضرب من قبل الشابين الليبي والمغربي، ويتم التحقيق معهم للاشتباه في إصابتهم بأضرار جسدية خطيرة.

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