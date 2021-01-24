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التحقيق مع شاب ليبي متورط باعتداء في ألمانيا

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تُحقق الشرطة الألمانية مع شاب ليبي يبلغ من العمر 33 عاما، إلى جانب طالب لجوء مغربي الجنسية (30 عاما)، إثر اعتدائهما على شاب آخر.

وفي التفاصيل، أفاد مصدر لـ”218″، بأنه تم استدعاء الشرطة الألمانية السبت، إلى مركز اللجوء في Adalbert-Stifter-Weg بسبب خلاف بين الأشخاص الثلاثة.

وبيّن المصدر أن ضباط الشرطة التقوا بشاب يبلغ من العمر 25 عامًا أصيب بجروح طفيفة، ووفقًا للمعلومات فإنه تعرض للضرب من قبل الشابين الليبي والمغربي، ويتم التحقيق معهم للاشتباه في إصابتهم بأضرار جسدية خطيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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