«داخلية الوفاق» تعلن انطلاق الدورة التدريبية الأولى لضم المقاتلين بالمؤسسة الأمنية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، مساء اليوم الأحد، انطلاق الدورة التدريبية الأولى لضم المقاتلين بالمعهد العالي للضباط صباح اليوم وذلك بناء على القرار المفوض بالوزارة فتحي باشاغا بشأن تأهيلهم وإدماجهم بالمؤسسة الأمنية.

وأكدت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» أنه «تم التحاق عدد من المقاتلين للدورة التدريبية واعداد التمام لهم وإجراء المسح الخاص بفيروس كورونا, وإعطاءهم محاضرات عن نظام الداخلية ومن ثم توزيعهم بالمعهد».

– لجنة ضم المقاتلين تناقش آخر الاستعدادات للبدء في أول دورة تدريبية

وأشارت الوزارة إلى أن الدورة انطلقت بحضور رئيس لجنة ضم المقاتلين العميد عبدالناصر الطيف ومدير إدارة التدريب العميد فتحي عون ومدير معهد العالي للضباط العميد خليفة العزابي وعدد من قادة المحاور بالمناطق.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا