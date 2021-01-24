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«دفاع الوفاق»: أمرنا قواتنا بالسيطرة على الموقف في ترهونة

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، «إصدار أوامر إلى قواتها بترهونة للسيطرة على الموقف بالمدينة، ورصد أي محاولة لإثارة القلاقل، وإحالة كل متعدٍ إلى الجهات المعنية».

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة، في أعقاب «توديع عائلات في ميدان الشهداء لأبنائها من ضحايا المقابر الجماعية»، الجمعة، موضحة أن ذلك المشهد «يذكرنا على الدوام بواجبنا تجاهها حتى نيل حقوقها، وجبر ضررها، وملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة طال الزمان أو قصر»، وفق ما نشرته الوزارة عبر موقعها على «فيسبوك».

أمر قبض على المتورطين في جرائم المقابر الجماعية
وحذرت الوزارة من «وجود حالات تشفّ وانتقام في ترهونة على خلفية هذه الجرائم»، وتابعت: «إذ ندين مثل هذه الأفعال، فلن نتهاون حيالها لو حصلت».

وأشارت إلى أن المدعي العام العسكري «أصدر أمر قبض على أكثر من 3000 عنصر من المنضمين إلى اللواء التاسع والمتورطين في جرائم المقابر الجماعية في ترهونة».

وتابع بيان الوزارة الذي حمل توقيع وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش: «ثورة فبراير قامت لإنصاف المظلومين، وإقامة دولة القانون، ولن تتساهل مع أي عملية تشفٍ لو حدثت. نتعاطف مع ذوي الضحايا، ونعزي أهلنا في مصابهم، وندعو قضاءنا الليبي إلى طمأنة المكلومين بأن حقوقهم لن تضيع. لتهدأ ثائرة النفوس. وعند الله تجتمع الخصوم».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • من هو الأعلي سلطه والذي هو كلمته مسموعه في الغرب الليبي السيد صلاح الدين النمروش او السيد فتحي باشاآغا احد ما يفسر لي
    قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، إنه بناء على تعليمات فتحي باشاغا وزير الداخلية المفوض بفرض الأمن داخل مدينة ترهونة، انطلقت اليوم الأحد قوة من فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية لمدينة ترهونة .وأضافت في إيجاز صحفي،  وذلك من أجل بسط الأمن والاستقرار وفرض القانون ومساندة مديرية الأمن بها والأجهزة الأمنية العاملة داخل المدينة، و منع حدوث أي تجاوزات أمنية وضبط النظام بالشارع العام بالمدينة. وكان  مسلحون تابعون لمليشيات داعمة لحكومة الوفاق الليبية على منازل مواطنين بمدينة ترهونة، وأقدم مسلحو المليشيات، بحسب تقارير صحفية، في المدينة على إحراق منازل المؤيدين للجيش الليبي في ترهونة ، وتعرضت منازل مؤيدي الجيش الليبي بترهونة للتخريب وإشعال النار فيها ، وقد أكدت التقارير أن المهاجمين هم من عناصر المليشيات ومتظاهرون من ذوي قتلى الإخوان والمليشيات في حربها ضد الجيش الليبي ضمن حراك يعرف بـ”مظاهرات السبت الأسود”.
    ثم وزارة الدفاع
     أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، «إصدار أوامر إلى قواتها بترهونة للسيطرة على الموقف بالمدينة، ورصد أي محاولة لإثارة القلاقل، وإحالة كل متعدٍ إلى الجهات المعنية».جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة، في أعقاب «توديع عائلات في ميدان الشهداء لأبنائها من ضحايا المقابر الجماعية»، الجمعة، موضحة أن ذلك المشهد «يذكرنا على الدوام بواجبنا تجاهها حتى نيل حقوقها، وجبر ضررها، وملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة طال الزمان أو قصر»، وفق ما نشرته الوزارة عبر موقعها على «فيسبوك».أمر قبض على المتورطين في جرائم المقابر الجماعية وحذرت الوزارة من «وجود حالات تشفّ وانتقام في ترهونة على خلفية هذه الجرائم»، وتابعت: «إذ ندين مثل هذه الأفعال، فلن نتهاون حيالها لو حصلت».وأشارت إلى أن المدعي العام العسكري «أصدر أمر قبض على أكثر من 3000 عنصر من المنضمين إلى اللواء التاسع والمتورطين في جرائم المقابر الجماعية في ترهونة».وتابع بيان الوزارة الذي حمل توقيع وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش: «ثورة فبراير قامت لإنصاف المظلومين، وإقامة دولة القانون، ولن تتساهل مع أي عملية تشفٍ لو حدثت. نتعاطف مع ذوي الضحايا، ونعزي أهلنا في مصابهم، وندعو قضاءنا الليبي إلى طمأنة المكلومين بأن حقوقهم لن تضيع. لتهدأ ثائرة النفوس. وعند الله تجتمع الخصوم».

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