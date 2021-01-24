«دفاع الوفاق»: أمرنا قواتنا بالسيطرة على الموقف في ترهونة

أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، «إصدار أوامر إلى قواتها بترهونة للسيطرة على الموقف بالمدينة، ورصد أي محاولة لإثارة القلاقل، وإحالة كل متعدٍ إلى الجهات المعنية».

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة، في أعقاب «توديع عائلات في ميدان الشهداء لأبنائها من ضحايا المقابر الجماعية»، الجمعة، موضحة أن ذلك المشهد «يذكرنا على الدوام بواجبنا تجاهها حتى نيل حقوقها، وجبر ضررها، وملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة طال الزمان أو قصر»، وفق ما نشرته الوزارة عبر موقعها على «فيسبوك».

أمر قبض على المتورطين في جرائم المقابر الجماعية

وحذرت الوزارة من «وجود حالات تشفّ وانتقام في ترهونة على خلفية هذه الجرائم»، وتابعت: «إذ ندين مثل هذه الأفعال، فلن نتهاون حيالها لو حصلت».

وأشارت إلى أن المدعي العام العسكري «أصدر أمر قبض على أكثر من 3000 عنصر من المنضمين إلى اللواء التاسع والمتورطين في جرائم المقابر الجماعية في ترهونة».

وتابع بيان الوزارة الذي حمل توقيع وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش: «ثورة فبراير قامت لإنصاف المظلومين، وإقامة دولة القانون، ولن تتساهل مع أي عملية تشفٍ لو حدثت. نتعاطف مع ذوي الضحايا، ونعزي أهلنا في مصابهم، وندعو قضاءنا الليبي إلى طمأنة المكلومين بأن حقوقهم لن تضيع. لتهدأ ثائرة النفوس. وعند الله تجتمع الخصوم».

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