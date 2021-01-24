عبد السلام الصفراني: غير صحيح أن حزب العدالة والبناء وافق على إعادة تسمية المناصب السيادية

قال عضو المجلس الاستشاري للدولة، وعضو حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عبد السلام الصفراني، إن “اجتماع بوزنيقة الأخير هو اتفاق بين أعضاء المجلسين المنتخبين، وأن حزب العدالة والبناء يرحب بأي اتفاق بين الليبيين”، لافتًا إلى أن “الاختيار مفصلة يمكن الرجوع إليها”، بحسب تعبيره.

وزعم الصفراني، في تصريحات لشبكة “الرائد” الإعلامية التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، أن “ما يُتداول من أن حزب العدالة والبناء قد توافق على إعادة تسمية المناصب السيادية مع البرلمان أو أي طرف آخر كلام غير صحيح، ويكذبه الواقع”، وفقًا لقوله.

تجدر الإشارة إلى أن “أولى جولات محادثات بوزنيقة بين مجلسي النواب والدولة عقدت بشأن الوصول لتوافق على آلية اختيار المناصب القيادية، وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي”.

وكان البيان الختامي قد أكد على “مراعاة التوازن الجغرافي العادل إلى جانب الكفاءة في تعيينات المناصب السيادية”، وذلك في محاولة لتخفيف موجة الانتقادات التي تتهم المشاركين في الحوار بأنهم اعتمدوا في توزيع المناصب على نظام قائم على المحاصصة بدل اختيار الكفاءات الوطنية التي تخرج البلاد من أزمتها.

وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية.

وأوضح البيان الختامي أنه تم الاتفاق على تصميم نماذج الترشح، ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها مع التأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة ومراعاة التوازن الجغرافي بما يضمن توزيعا عادلا لكل المناصب العليا في مؤسسات الدولة.