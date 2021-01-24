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مدير أمن توكرة يبحث المستجدات الأمنية والإدارية بقسم المرور و التراخيص التابع للمديرية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قام مدير أمن توكرة العقيد “فوزي المهدي قويدر” بزيارة ميدانية لقسم المرور و التراخيص التابع لمديرية أمن توكرة ، رفقة مساعد الشؤون العامة و رئيس قسم التفتيش والمتابعة، حيث تم تنظيم جمع صباحي للقوة العمومية و إلقاء محاضرة أمنية لكافة منتسبي القسم و حثهم على ضرورة الإلتزام و التحلي بالضبط والربط وتنفيذ الأوامر الصادرة إليهم ، والإلتزام بالحضور والانصراف والتقيد بساعات العمل والدوام الرسمي و بذل المزيد من العطاء خدمتا للصالح العام.

وقام أيضا بجولة تفقدية لمقر القسم و الوقوف على أهم النواقص و المتطلبات التي يحتاجها القسم و بحث ألية عمل لتوفيرها في أقرب وقت

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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