«عقوب»: يجب تكاتف الجميع لتقديم أفضل الخدمات للمرضى

وجه وزير الصحة بالحكومة الليبية، سعد عقوب تعليماته بتفعيل كافة الطاقات البشرية من أطباء وممرضين وإداريين، للقيام بأعمالهم على الوجه المطلوب.

كما طالب «عقوب» في بيان نشره حساب وزارة الصحة بالحكومة الليبية، على فيسبوك، بضرورة “تفعيل منظومة الحضور والانصراف ومراقبة حسن الأداء”.

ودعا وزير الصحة إلى تشديد الرقابة الداخلية وتفعيل أقسام الصيانة ومنظومة الإحصاء وتطوير المنظومات الداخلية، كما أكد على ضرورة تكاتف الجميع لتقديم أفضل الخدمات للمرضى.

جاء ذلك في كتاب وجهه وزير الصحة إلى مديري المستشفيات والمراكز والخدمات الصحية بالبلديات.