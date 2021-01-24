انطلاق عام دراسي استثنائي في درنة (صور)

رصدت عدسة قناة “218” اليوم الأول لانطلاق العام الدراسي لمرحلة التعليم الأساسي بمعظم مدارس مدينة درنة، حيث استقبلت مدرسة النور للتعليم الأساسي والواقعة بمنطقة البلاد خلال الفترة المسائية.

وتم استقبال التلاميذ وفق الخطة والإجراءات الاحترازية المتفق عليها من قبل وزارة التعليم بالحكومة الليبية، وقام مكتب المسعف الصحي بدورة المناط به بالالتزام بتلك الإجراءات، كما تم توزيع التلاميذ على الفصول الدراسية بملاحظة التباعد الجسدي بين التلاميذ.

ومن خلال اليوم الأول لوحظ أيضاً التزام وحرص أولياء الأمور على إرسال أبنائهم وهم يرتدون الكمامات، كما ناشدت إدارة المدرسة الجهات المسؤولة بضرورة توفير الكمامات للتلاميذ خلال هذا العام.

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