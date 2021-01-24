مليشيات الوفاق: فتح الطريق الساحلي مرهون بسداد رواتبنا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نظم عدد من الشباب والمليشيات المرابطة في أبوقرين وبوابات الطريق الساحلي “مصراتة – أبوقرين” اعتصامًا أمام بوابة الكراريم؛ للمطالبة بحقوقهم من حكومة الوفاق رافضين فتح الطريق .

وقال أحد الشباب المعتصمين ويرتدي زيًا عسكريًا، في تسجيل مرئي تابعته أخبار ليبيا 24، إنهم يطالبون بحقوق الشهداء والجرحى والشباب الميدانيين المرابطين في البوبات، مؤكدًا أنهم لا يمانعون من فتح الطريق الساحلي، لكن ليس قبل خروج المرتزقة، وكل الفئات الموجودة على الحدود الإدارية الوسطى ومصراتة وسرت والجفرة.

وطالب القادة السياسيين والمسؤولين في حكومة الوفاق بمراعاة الجرحى الموجودين في الخارج الذين يعانون من أوضاع صعبة وأصبحوا يبيعون كل ما يملكون للصرف على علاجهم، في حين أن بعض القادة يسرقون دم الشهداء، على حد تعبيره، كما طالبوا حكومة الوفاق بصرف مستحقاتهم بالكامل.

ومن جهتها، جددت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالشؤون المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، تأكيدها الالتزام الكامل والمستمر بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 23 أكتوبر 2020م، مع انتهاء الموعد المحدد لرحيل جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

وأشادت في بيان عبر الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالإنجازات التي حققتها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) حتى الآن، وتفاني أعضائها وعملهم الجاد واستمرارهم في العمل على نحو متكاتف دعماً للشعب الليبي.