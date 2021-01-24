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مليشيات الوفاق: فتح الطريق الساحلي مرهون بسداد رواتبنا

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نظم عدد من الشباب والمليشيات المرابطة في أبوقرين وبوابات الطريق الساحلي “مصراتة – أبوقرين” اعتصامًا أمام بوابة الكراريم؛ للمطالبة بحقوقهم من حكومة الوفاق رافضين فتح الطريق .

وقال أحد الشباب المعتصمين ويرتدي زيًا عسكريًا، في تسجيل مرئي تابعته أخبار ليبيا 24، إنهم يطالبون بحقوق الشهداء والجرحى والشباب الميدانيين المرابطين في البوبات، مؤكدًا أنهم لا يمانعون من فتح الطريق الساحلي، لكن ليس قبل خروج المرتزقة، وكل الفئات الموجودة على الحدود الإدارية الوسطى ومصراتة وسرت والجفرة.

وطالب القادة السياسيين والمسؤولين في حكومة الوفاق بمراعاة الجرحى الموجودين في الخارج الذين يعانون من أوضاع صعبة وأصبحوا يبيعون كل ما يملكون للصرف على علاجهم، في حين أن بعض القادة يسرقون دم الشهداء، على حد تعبيره، كما طالبوا حكومة الوفاق بصرف مستحقاتهم بالكامل.

ومن جهتها، جددت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالشؤون المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، تأكيدها الالتزام الكامل والمستمر بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 23 أكتوبر 2020م، مع انتهاء الموعد المحدد لرحيل جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

وأشادت في بيان عبر الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالإنجازات التي حققتها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) حتى الآن، وتفاني أعضائها وعملهم الجاد واستمرارهم في العمل على نحو متكاتف دعماً للشعب الليبي.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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تعليقات

  • يا مرتزق انت وجماعتك سبب المشكلة . لو انكم التزمتم بانفيذ قرار الحكومة عام 2012 بتسليم السلاح للدولة والعودة لسابق عملكم …. ما كانت حروب ولا جرحى ولا طريق مقفلة . انتم السبب وربي يعذبكم انتم وقادتكم وشيوخكم . الله غالب . ما عندنا ما نديرو .

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  • اى مرتب ياحمار انت وهو اليست المرتزقة السورية هى من تحميكم مقابل الحصول على الاﻻف من الدولارات وانتم فاشلين لو فيكم ذكر واحد يخطى الخط الاحمر وله مكافأة كبرى ان تخطاه سالما سيتم ارسال ليكون رفقة المرشد العام للاخوان بليمان طره
    بيفكرونى هؤلاء الاغبياء بواحد تخرج من معهد ابوسليم بالغش وعينوه مدرب فوقف امام الطلاب ﻻا يستطيع ان يشرح لهك اى حاجة ويقوم بضرب الطلاب لتضييع الوقت فقال له احد الطلاب كيف تضربنا وانت ﻻتعرف شئ ياشيخ بينما المدرب المصرى بيضربنا لانه بيعلمنا مع ان المدرب المصرى لم بكن لديه وقت للضرب فاتفق مع مدير القسم ان يرسل له الطالب المشاغب بحجة احضار طباشير وبمجرد وصوله لرئيس القسم يقوم بضربه والمضحك ان مدير المركز عمار كان حمار ويربد اثبات انه بيفهم فى الرياضيات ولتاديبه كتبت مسألة بها اسس فقال تتحل كيف ياشيخ ولم ياتى بعدها !!

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