مواعيد رحلات المغادرة من مطار بنينا الدولي

أعلن المكتب الإعلامي لمطار بنينا الدولي، عن جدول مواعيد رحلات المغادرة من المطار ليوم الأثنين الموافق 25�12021.

وطالب المكتب في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، المسافرين بالتواجد في المطار قبل موعد إقلاع الرحلة بأربع ساعات.

وأكد المكتب على المسافرين على الرحلات الدولية بضرورة إجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا بصلاحية 72 ساعة قبل موعد الرحلة، موضحا أن الأطفال دون سن 12 عاماً تستثنى من إجراء التحليل.

وإليكم جدول الرحلات بحسب بيان لإدارة المطار على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:

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