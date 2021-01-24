ندوة في أوباري حول الآثار السلبية لانعدام الهوية

شهدت قاعة المكتبة المركزية أوباري، تنظيم ندوة حول الهوية الليبية والآثار السلبية للتمييز، بمشاركة واسعة من الأكاديميين والمختصين.

وعُقدت الندوة بعنوان “الآثار السلبية لانعدام الهوية داخل المجتمع الليبي”، وتحت شعار “من أجل وطن يجمع بين جميع أبنائه دون تمييز”، وبتنظيم من تنسيقية حراك لا للتمييز ليبيا.

وقدم الجانب الاجتماعي للندوة، الدكتور محمد اعبيد، والجانب القانوني المستشار عقيلة المحجوب.

وكان من أهم محاور الندوة الصعوبات ومعاناة العائلات التي لم يتم استكمال إجراءاتها، إضافة إلى التحديات الحياتية في الدراسة والسفر والعلاج بالخارج.

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