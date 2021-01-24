النقاصة ينفي تجديد مهلة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

أكد عضو اللجنة العسكرية المشتركة عن حكومة الوفاق غير المعتمدة، مختار النقاصة، أنه لا صحة لما يشاع عن تمديد اللجنة المهلة الممنوحة للقوات الأجنبية والمرتزقة لمغادرة البلاد في غضون 90 يوما إضافية.

وذكر النقاصة في تصريحات صحفية، أن البيان الصادر عن اللجنة العسكرية يؤكد ضرورة خروج المرتزقة فورا.

وكان مصطفى يحيى عضو الوفاق باللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، صرح بأن الموعد المحدد لإخراج المرتزقة من ليبيا بعد توقيع اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار، لم يكن موعدا نهائيا.

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