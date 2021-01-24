اللواء الجبالي: تشكيل لجان لمتابعة اوضاع أسر الشهداء والأسرى والمفقودين 

بحث مدير إدارة شؤون أسر الشهداء والأسرى والمفقودين وجرحى الحرب اللواء كمال الجبالي، تشكيل لجان لمتابعة اوضاع أسر الشهداء والأسرى والمفقودين وجرحى الحرب.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بالعاملين بالإدارة صباح الأحد بقاعة دبي في منتزه بنغازي، حسبما ورد بوكالة أنباء وال.
وأوضح اللواء الجبالي، أن اللجان ستباشر أعمالها بشكل يومي ومكثف لتشمل كافة الأسر وجرحى الحرب والتواصل المباشر معهم وبمختلف وسائط الإتصال لتدليل الصعاب والسعي لحل المشاكل التي تعترضهم تطبيقًا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية وحثه الدائم وتفعيلا للقرارات والقوانين الصادرة بحقهم.
تجدر الإشارة إلى أن تلك اللجنة هي لجنة لإنهاء الإجراءات القانونية والإدارية المتعثرة وتسوية أوضاعهم المادية والإدارية و لجنة لمتابعة الأوضاع الصحية بالمستشفيات العامة والخاصة ولجنة متابعة الأوضاع التعليمية بكافة مراحل التعليم العام والخاص ولجنة للإطلاع على أوضاعهم المعيشية ولجنة الدعم النفسي والتربوي.
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