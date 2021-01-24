اللواء الجبالي: تشكيل لجان لمتابعة اوضاع أسر الشهداء والأسرى والمفقودين 

بحث مدير إدارة شؤون أسر الشهداء والأسرى والمفقودين وجرحى الحرب اللواء كمال الجبالي، تشكيل لجان لمتابعة اوضاع أسر الشهداء والأسرى والمفقودين وجرحى الحرب.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بالعاملين بالإدارة صباح الأحد بقاعة دبي في منتزه بنغازي، حسبما ورد بوكالة أنباء وال.

وأوضح اللواء الجبالي، أن اللجان ستباشر أعمالها بشكل يومي ومكثف لتشمل كافة الأسر وجرحى الحرب والتواصل المباشر معهم وبمختلف وسائط الإتصال لتدليل الصعاب والسعي لحل المشاكل التي تعترضهم تطبيقًا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية وحثه الدائم وتفعيلا للقرارات والقوانين الصادرة بحقهم.

تجدر الإشارة إلى أن تلك اللجنة هي لجنة لإنهاء الإجراءات القانونية والإدارية المتعثرة وتسوية أوضاعهم المادية والإدارية و لجنة لمتابعة الأوضاع الصحية بالمستشفيات العامة والخاصة ولجنة متابعة الأوضاع التعليمية بكافة مراحل التعليم العام والخاص ولجنة للإطلاع على أوضاعهم المعيشية ولجنة الدعم النفسي والتربوي.