صلاح البكوش يدعو الليبيين للخروج في تظاهرات ضد الطبقة السياسية

شكشك المستشار السياسي السابق لما يسمى بمجلس الدولة صلاح البكوش، في أن تعطي الطبقة السياسية في ليبيا التي وصفها بـ “البائسة” الفرصة للشعب لإجراء الانتخابات .

ودعا البكوش، في تصريحات إعلامية رصدتها ” ليبيا 24″، المواطنين للخروج في تظاهرات بميدان الساحة الخضراء وسط طرابلس، مطالبا إياهم بالتعبير عن رأيهم فيما يحدث الآ ن على الساحة السياسية .

وحذر البكوش من أن تصبح ليبيا دولة طائفية مثل لبنان، مبينا أن مايحدث في لبنان من أزمات بسبب الطائفية، وذلك في إشارة إلى تقسيم المناصب في السلطة الجديدة وفقا للأقاليم الثلاثة .

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