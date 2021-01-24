بعد زيارة “مجلس الأقليم” للسراج.. الصغير مهاجما: هكذا تهان فزان ويذل أهلها

هاجم حسن الصغير وكيل وزارة خارجية الحكومة الليبية الأسبق، علي بصل عضو ما يسمى مجلس إقليم فزان، عقب لقاء المجلس الأخير مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق.

وقال الصغير في تدوينه على حسابه بموقع فيسبوك:” أن تسمي نفسك مجلس إقليم فزان ووثيقة تأسيسكم تقول بإدارة الموارد والحدود، وأن توهم أنصار بما يشبه الحكم الذاتي، وفي نهاية المطاف نجدك أنت من يذهب للسراج المستقيل رسمياً، لكي تستجدي منه موضع يد على ملياره الموعود منذ أكثر من سنتين ، بكهذا شخصيات وبهذه التصرفات الغير مدروسة لا توقيتاً ولا موضوعاً تهان فزان ويذل أهلها، كان الأشرف لهم الاستمرار في صيامهم إلا عن البيانات الجوفاء أفضل من الإفطار”.