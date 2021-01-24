بعد عشرة أعوام من سقوط القذافي.. آلان جوبيه: «لم يتحقق أي من أهداف التدخل العسكري في ليبيا»

رسم آلان جوبيه المعين وزيرا للخارجية الفرنسية في فبراير 2011 من قبل الرئيس السابق نيكولا ساركوزي صورة قاتمة عن الوضع الليبي بعد مرور نحو 10 سنوات من سقوط نظام معمر القذافي مقرا بحدوث «فشل تام» اليوم خلافا لأهدافهم السابقة من وراء التدخل العسكري في ليبيا، مقرا «أنه كان بإمكانه أن يفعل ما هو أفضل» لمساعدة قادة البلاد بعد الثورة.

وقال الرئيس السابق للدبلوماسية الفرنسية في مقابلة مع جريدة «لوباريزيان» الأحد، إن «الوضع الليبي لا يزال يشهد فوضى حتى اليوم فمنذ سقوط معمر القذافي تعاني البلاد من حرب بين السلطات المتنافسة في الشرق والغرب، وبدعم من القوى الدولية لكل منهما». ووفقًا لآلان جوبيه، كان نظام معمر القذافي أسوأ الأنظمة في ذلك الوقت.

فشل ذريع

وعاد الوزير الفرنسي السابق إلى موجة احتجاجات «الربيع العربي» في عدة بلدان عربية منها ليبيا التي قال بخصوصها إن التدخل العسكري جاء استجابة لنداءات المساعدة من أهل بنغازي، وخلال اتصالاتهم مع المجلس الوطني الانتقالي أشاروا إلى معلومات تفيد بأن دبابات القذافي كانت على بعد ساعات قليلة فقط من «وقوع مذبحة». وعلى إثره أكد حصوله على الضوء الأخضر من مجلس الأمن الدولي لشن التدخل بالتعاون مع شركائه.

لكنه استطرد يقول: «عندما أعيد قراءة خطابي في عام 2011 وألقي نظرة على الوضع اليوم أرى أن الفشل الذريع كاملا، إذ لم يتم تحقيق أي من الأهداف التي وضعناها لتعزيز الحريات، وخلق شراكة اقتصادية واجتماعية أكثر فعالية». وفق تعبيره.

واعترافاً بنصيب من المسؤولية في هذا الوضع، اعتبر الوزير السابق أنه كان بإمكانه أن يفعل ما هو أفضل بمرافقة قادة المجلس الوطني الانتقالي على طريق الديمقراطية «بدلاً من تركهم ينخرطون في ما يجهلونه تمامًا».

وإجمالا يرى آلان جوبيه المرشح السابق للرئاسيات الفرنسية أنه ليس متأكدًا من أن شعوب المنطقة أكثر سعادة اليوم مما كانت عليه في عام 2011.

يشار ان جوبيه شغل عدة مناصب في الدولة الفرنسية، منها رئيس الحكومة ووزير الخارجية في حقبة الرئيس السابق ساركوزي وخلال تلك الفترة وما تبعها دافع عن خيار التدخل العسكري في ليبيا واعتبره «استثمار للمستقبل» فيما قادته عدة زيارات إلى طرابلس وبنغازي في أكتوبر وسبتمبر من العام 2011.

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