عن شهري نوفمبر وديسمبر.. مديرية أمن بنغازي تعلن موعد صرف دفعة «64 شرطة» 

كشفت مديرية أمن بنغازي، عن موعد صرف مرتبات دفعة «64 شرطة»، عن شهري نوفمبر وديسمبر 2020.

وأوضحت المديرية،في بيان نشرته صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه سيتم توزيع الرواتب على المصارف التجارية اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري.

وتابع البيان، أن “تلك الرواتب ستصرف للذين تخرجوا من معهد تدريب الشرطة، والتحقوا بمواقع العمل المختلفة”.

وأردف البيان؛ أن “المديرية نبهت إلى أنه بالنسبة للذين لديهم وقائع غياب عن العمل فيجب مراجعة حالات الغياب، وفقًا للقانون وتسوية أمورهم على هذا الأساس، وإذ نعلن هذا الخبر نهيب بالجميع الالتزام التام والكامل بالمهام الأمنية الموكلة إليهم، كل في عمله وتخصصه”.

وأوضح البيان أن المديرية قالت إنه “من المقرر أن ينتظم صرف المرتبات خلال شهر يناير الجاري، باستثناء الذين لم يقوموا بتسوية إجراءاتهم مع القسم المالي بمديرية أمن بنغازي ولديهم نواقص في الملفات المالية، أو الذين يتبعون وزارة الداخلية، وليسوا من ضمن التابعين للمديرية”.