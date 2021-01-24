“داخلية الوفاق”.. أول دورة تدريبية لضم “المقاتلين”

شهد المعهد العالي للضباط -الأحد- انطلاق الدورة التدريبية الأولى لضم “المقاتلين” لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بناء على قرار وزير الداخلية بشأن تأهيلهم وإدماجهم بالمؤسسة الأمنية.

وبحسب ما جاء عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية فقد تم التحاق عدد من “المقاتلين” للدورة التدريبية وإعداد التمام لهم وإجراء المسح الخاص بفيروس كورونا وإعطاؤهم محاضرات عن نظام الداخلية ومن ثم توزيعهم داخل المعهد.

وانطلقت الدورة بحضور رئيس لجنة ضم “المقاتلين”، عميد “عبدالناصر الطيف” ومدير إدارة التدريب عميد “فتحي عون” ومدير المعهد العالي للضباط عميد “خليفة العزابي” وعدد من “قادة المحاور” بالمناطق –”قادة التشكيلات المسلحة الموازية”.

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