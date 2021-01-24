الزايدي يسخر من طريقة اختيار مرشحي المناصب السيادية

انتقد الكاتب والإعلامي الليبي مصطفى الزايدي طريقة اختيار المرشحين لمناصب السلطة التنفيذية، معتبرا أنها مسرحية تم إعدادها مسبقا لإيهام الليبيين بأن هناك آلية منهجية وشرعية لاختيار المرشحين.

وقال الزايدي في تدوينة ساخرة على صفحة فيسبوك “ترشيحات .. سير ذاتية .. قوائم تزكيات .. لجنة للفرز ..ضوابط اختيا ر .. اليات انتخاب .. صفقات بيع وشراء أصوات .. وكأن لجنة الخمسة وسبعين التي عينتها ستيفاني ستنتخب فعلا بين المرشحين سلطة جديدة !! .. وكأن القائمة التي ستتولى ليست في جيبها !! ومن سيتولى المناصب السيادية ليس معلوما لديها!!”.

واستغرب الإعلامي الليبي من مشاركة ما سماها اللعبة، من طرف شخصيات ليبية قائلا “ما أستغربه ان المشاركين في اللعبة يظهر وكأنهم يصدقون ما يجري من مسرحية!!”.

” style=”height: 335px;”>