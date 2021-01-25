البنداق: جميع الأقاليم كانت ممثلة في لجان اختيار المناصب الخمسة

قال عضو ملتقى الحوار السياسي حمد البنداق، الأحد، إن اجتماع بوزنيقة الأخير حرص على تمثيل جميع الأقاليم في اللجان المختارة لكل منصب .

وأوضح البنداق، في تصريح إعلامي، أن اجتماعات بوزنيقة هدفها التفاهم على المناصب السيادية، والتي كانت تعاني من بعض الانسدادات، خاصة في اختيار مناصب المحكمة العليا والنائب العام، لافتا إلى أنه تم خلال الاجتماع التفاهم حول اختيار المناصب السيادية الخمسة، والتوزيع الجغرافي لهذه المناصب، ومن سيشغلها، كما تم وضع آلية وشروط معروفة عالميا في عدة دول حسب القوانين المعمول بها في الدولة الليبية.

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