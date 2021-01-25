ابحيح: النواب والدولة يحاولان تمرير مشروع دستور معيب

اعتبرت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ابتسام ابحيح، أن مشروع الدستور الذى تم التوافق عليه بين أعضاء مجلسي النواب ومايسمى بمجلس الدولة معيب، مشددة على أنه لايمكن تحصينه من الطعون القضائية .

وأوضحت ابحيح، في تصريح إعلامي، أن أعضاء مجلسي النواب والدولة ومن أجل بقائهم في المشهد السياسي بإمكانهم ضرب كل المبادئ القانونية المتعارف عليها عرض الحائط، مبينة أن مسألة إعادة النظر في مسودة الدستور في هذا التوقيت، سبق وأن طالبوا بذلك الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور منذ عام 2017، ولكن كانت مطالبهم تقابل بالرفض، لافتة إلى أن سبب قبولها حاليا هو أن المطالب قدمت من أشخاص معينين .

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