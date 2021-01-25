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قوة أمنية تتحرك إلى ترهونة بعد يوم من “المظاهرات الانتقامية”

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت من مدينة طرابلس -الأحد- قوة من فرع إدارة إنفاذ القانون اللتابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية متجهةً إلى مدينة ترهونة لأجل بسط الأمن والاستقرار وفرض القانون ومساندة مديرية الأمن بها والأجهزة الأمنية العاملة داخلها ومنع حدوث أي تجاوزات أمنية وضبط النظام بالشارع العام بالمدينة – حسب وصف المكتب الإعلامي لوزارة “داخلية الوفاق”.

ويأتي هذا التحرك بعد مظاهرات غاضبة شهدتها مدينة ترهونة قام بها محتجون من المتضررين سابقاً والذين قاموا بالاعتداء على مواطنين من المدينة وحرق منازل الموالين للجيش الوطني سواء بالكلمة أو لوجود صلات قرابة بالذين شاركوا في العمليات الحربية التي شهدتها مدينة طرابلس وبلدات وجهات مختلفة من المنطقة الغربية بين الجيش الوطني والقوات المساندة له من ترهونة في مواجهة قوات الوفاق والتشكيلات المسلحة الموالية لها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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