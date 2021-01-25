معهد “بروكينغز” الأمريكي يطالب بايدن بمنع التدخلات الخارجية في ليبيا لعودة الاستقرار

طالب معهد “بروكينغز” الأمريكي، إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، بضرورة تحويل تدخل الجهات الخارجية إلى “شفاف” في ليبيا، حتى يعود الاستقرار إلى البلاد من جديد.

وأشار المعهد في تقريره، إلى أن وقف إطلاق النار في ليبيا لا يزال هشا في وقت تقوض الطبقة الحاكمة الضيقة والمنقسمة إمكانات البلاد نتيجة لثرواتها من الطاقة.

واقترح المعهد ثلاثة خيارات لتسوية الصراع الليبي نهائيا، وفي مرحلة أولى يمكن لواشنطن أن تحافظ على سياسة إدارة دونالد ترامب المتمثلة في فك الارتباط عن ليبيا، مؤكدا أنه بعد التنازل عن مشاركة سياسية أكبر واستراتيجية أوسع، يمكن لإدارة بايدن أن تقتصر مشاركتها على ضربات مكافحة الإرهاب ضد فلول تنظيمي القاعدة وداعش وجماعات إرهابية أخرى.

وتوقع المعهد الأمريكي اعتراض روسيا على مثل هذا الترتيب، مشيرا إلى أنه ربما تكون ليبيا بطريقة ما منطقة ذات أرضية مشتركة بين روسيا والولايات المتحدة، وأنه يمكن للصين أن تلعب دورا، لافتا إلى أنه قبل العام 2011، كانت تجارة الصين مع ليبيا تتجاوز 20 مليار دولار وتشارك 75 شركة مع 36 ألف عامل صيني في إنشاء البنية التحتية ومشاريع الإسكان.

كما أوصي المعهد إدارة بايدن، بزيادة مشاركتها الدبلوماسية بشكل أكبر في ليبيا، لافتا إلى أنه بجانب الضربات الأمريكية لمكافحة الإرهاب، يمكن أن تشمل قائمة أوسع من الأهداف بما في ذلك تشجيع التوزيع العادل لعائدات النفط بين الجهات الليبية الفاعلة.