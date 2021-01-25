« طلبوا فدية 100 ألف جنيه مصري » .. القصة الكاملة لاختطاف 13 مصرياً شرق ليبيا

أفادت مصادر صحفية، الأحد، بأن مديرية أمن امساعد تمكنت من إنقاذ 13 مصريا تم اختطافهم من قبل عصابة إجرامية منذ أيام .

وأوضحت المصادر، نقلًا عن مصدر أمني- لم تسمه، أن مديرية أمن امساعد بالتعاون مع مديرية أمن طبرق تمكنوا من تحرير المختطفين المصريين، مبينة أن القوات الأمنية تمكنت من القبض على العصابة التي مارست عمليات خطف وابتزاز عدة خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن المواطنين المصريين بصحة جيدة .

وبحسب المصادر، فقد طلب الخاطفون من أهالي المختطفين مبلغ مائة ألف جنيه عن كل واحد منهم للإفراج عنهم، موضحة أن تم اختطافهم أثناء تواجدهم داخل سيارة ميكروباص وكانوا متوجهين للعمل في ليبيا .

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