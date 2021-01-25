المركز المتوسط للدراسات: من المرجح أن يستمر يان كوبيتش في النهج الذي بدأت فيه ستيفاني ويليامز

قال رئيس المركز المتوسط للدراسات السياسية وليد ماضي، إن “هدف الأمم المتحدة في ليبيا هو تجميد النزاع وليس حله”، مردفًا أن “تغيير المبعوثين للأمم المتحدة لن يغير المنهج المتبع للبعثة”.

وأضاف «ماضي» في تصريحات صحفية، أنه ” من المرجح أن يستمر يان كوبيتش في النهج الذي بدأت فيه ستيفاني ويليامز”، مستبعدًا أن “يقوم بنسف العملية القائمة الآن في علاقة بالحوار السياسي”.

وأوضح أن “القوات الأجنبية ستظل موجودة”، مشيرًا إلى أنّه “يوجد حافز حقيقي لإخراجها، وستكون حجة متاحة حتى للأطراف الأجنبية لأن الليبيين أنفسهم مسؤولون عن هؤلاء”، بحسب تعبيره.