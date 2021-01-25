مطار طبرق الدولي يسلم مكتبي الأمن والسلامة منظومات سيارات الإرشاد الأرضي

قال مطار طبرق الدولي، إنه تم الأحد تسليم مكتبي الأمن والسلامة وتشغيل المنظومات سيارة الإرشاد الأرضي Follow me بعد صيانتها وتجهيزها بالكامل، وذلك سعيا ً من إدارة مطار طبرق الدولي لتوفير احتياجات المطار من أجهزة ومعدات ومستلزمات ضرورية للتشغيل وتوفير الحد الأدنى من متطلبات السلامة .

وأضاف مطار طبرق الدولي، في إيجاز صحفي، جرى التسليم والتسلم من قبل مدير عام المطار سعد جاب الله.

وكان مطار طبرق الدولى، قد أكد في بيان سابق، أن شركة “جنرال وورك ليبيا” ، إحدى فروع شركة “جنرال وورك الأيطالية” شرعت في تدشين الأساسات الخاصة بمشروع صالة الركاب الجديدة في مطار طبرق الدولي، مشيرا إلى أن هذه الأعمال تأتي في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من عدم توفر السيولة بالمصارف وارتفاع الأسعار وتداعيات جائحة كورونا، فيما أثنت إدارة المطار بالمجهودات المبذولة من قبل مجلس إدارة شركة جنرال وورك ليبيا وكل القائمين عليها بتحديهم لكل الصعاب والعقبات من أجل الوفاء بالعهود التي قدموها إلى إدارة المطار بتنفيذ المشروع حسب الجدول الزمني المحدد والذي تم الاتفاق عليه بالعقد المبرم.