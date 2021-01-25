السني: يقولون لا للمحاصصة ويتصارعون على السُلطة و المال

اعتبر طاهر السني مندوب حكومة الوفاق غير المعتمدة بالأمم المتحدة، أن العدالة ليست بالتوزيع الجغرافي للمناصب، بل الكفاءة واللامركزية وتطبيق العدالة التنموية والاجتماعية وتوفير الفرص لكل ليبيا.

وأوضح السني، في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع ” تويتر”، أنه بالنظر إلى التحالفات، يتبين أن الصراع ليس جهوي ،وإنما الصراع على السُلطة و المال، وأضاف: ” يقولون لا للمحاصصة ثم يصرون عليها ويدعمها الأجنبي حتى أصبحت ” الثلاثية” عُرفاً وكأننا دولٌ ثلاث ” .

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