الشيباني: الوضع في تاورغاء كارثي و الانتخابات حل سحري لكل أزمات ليبيا

أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، أن الوضع في مدينة تاورغاء كارثي و مأساوي، لافتا إلى أن الوضع لم يتغير إلى الأفضل كما كان متوقعا خلال العام الماضي.

و طالب الشيباني الجهات والسلطات المختصة بضرورة التدخل لإنهاء معاناة أهالي مدينة تاورغاء التي طال أمدها، مشيرا إلى أن0حكومة الوفاق غير المعتمدة لم تفي بوعودها و تجاهلت جبر الضرر وتعويض الأهالي عما لحق بمنازلهم من أضرار.

و شدد الشيباني على أن وقوع المدينة في نطاق الوفاق ترتب عليه العديد من الاشكاليات الإدارية والقانونية والتي لن تحل الا بوجود حكومة واحدة للبلاد، معربا عن أمله أن تكلل الجهود المبذولة لتوحيد الحكومة ومؤسساتها المختلفة بالنجاح و و الوصول لـ مرحلة الانتخابات وعودة الاستقرار للبلاد.

و أوضح الشيباني أن المهجرين يعانون ظروف صعبة وقاسية في المخيمات صحية ونفسية واجتماعية ومادية، لافتا إلى أن المخيمات أصبحت لا تطاق بعد تفشي فيروس كورونا و مرض اللشمانيا

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