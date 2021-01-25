“السراج” يقف على ترتيبات “المفوضية” لإنجاح العملية الانتخابية

زار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “فائز السراج”-الأحد- مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس للاطلاع على الترتيبات والوقوف على التجهيزات والاستعدادات المتخذة من قبل المفوضية لإنجاح العملية الانتخابية التي اتفق على إجرائها في 24 ديسمبر 2021 م حسب ما أورده المكتب الإعلامي للمجلس.

وكان في استقبال “السراج” عند وصوله رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح وأعضاء المفوضية وناقش معهم التحضيرات التي تقوم بها المفوضية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تاريخها المحدد، كما تم بحث الأمور الفنية والمالية التي تحتاج للاستكمال، إضافة لمجالات التعاون بين المفوضية ومكاتب الأمم المتحدة وبرامجها المختصة والاتحاد الأوروبي، وما يمكن أن تقدمه هذه الجهات من دعم وخبرات لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.

يُذكر أن المجلس الرئاسي خصص 50 مليون دينار للمفوضية لتمكينها من تنفيذ الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل، وحسب منشور الرئاسي فإن المفوضية كانت قد انتهت قبل الحرب في طرابلس من عملية تسجيل الناخبين، حيث تجاوز عدد المسجلين في السجل الانتخابي حينها المليونين ونصف المليون ناخبة وناخب، الأمر الذي يعزز دعم المواطن الليبي بقوة لهذا المسار-حسب المكتب الإعلامي.

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