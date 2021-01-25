محملاً الوفاق المسؤولية .. الأعلى للقبائل يدين هدم وحرق منازل المواطنين بترهونة

أصدر المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، بياناً رسمياً، دان خلاله – عمليات القتل وحرق المنازل والتهجير ونشر الفوضى التي يعرض لها المواطنين في مدينة ترهونة، محملا ما يسمى بحكومة الوفاق غير المعتمدة المسؤولية القانونية والتقصير المتعمد في عدم حماية المدنيين .

كما حمل المجلس، في بيانه، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والبعثة الأممية المسؤولية القانونية والأدبية تجاه ما يحدث للشعب الليبي بسبب تدخلها وتحويل ليبيا لدولة يعبث بها الإرهاب والفوضى والقتل والتهجير و الفقر والظلم وعدم الشفافية في أعمالها .

وأكد المجلس أنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال ما حدث من جرائم مروعة، داعيا أهالي ترهونة إلى تحكيم العقل وعدم استيفاء الحق بالذات .. بحسب البيان .

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