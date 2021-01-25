الفرجاني: مشروع الدستور يمكن الإخوان من السيطرة على الدولة

قالت الكاتبة و المحللة السياسية عفاف الفرجاني، إن تمرير مشروع الدستور الحالي يهدف لهيمنة جماعة الإخوان على الدولة مرة أخرى من خلال المنهجية الموضوعة في الدستور.

وأوضحت الفرجاني، في تصريح صحفي، أن الجماعة التي فقدت حاضنتها الاجتماعية تبحث عن العودة من خلال مشروع الدستور، على سبيل المثال فيما يتعلق بالنصوص التي تتحدث عن أن القانون الليبي مستمد من الشريعة الإسلامية، مبينة أنه أحد الأبواب التي تسمح لهم بممارسة سلطتهم الدينية .

وأضافت أن هناك بعض الضغوط الدولية التي تدفع نحو عملية الاستفتاء على الدستور، وأنها ماضية في إطارها خلال الفترة المقبلة.

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