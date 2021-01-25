مشاركة ليبية مرتقبة في مسابقة “المحارب الدولية” بالأردن

تتواصل الاستعدادات في مدينة طرابلس للمشاركة في النسخة الثانية عشر من مسابقة المحارب الدولية التي ستحتضنها المملكة الأردنية الهاشمية خلال شهر يونيو المقبل.

وقالت “داخلية الوفاق” في منشور لها إن هذه الاستعدادات بناءً على تعليمات وزير الداخلية بشأن مشاركة الوزارة في هذه المسابقة الدولية واستكمالاً لما تم الاتفاق عليه في اجتماع مديري الإدارات المختصة في هذا الشأن بتشكيل لجنة لاختيار عناصر جيدة لتمثيل الوزارة في هذه المسابقة للحصول على نتائج مشرفة.

تكونت اللجنة المكلفة بالاختيار من نائب مدير الإدارة العامة للتدريب عميد “علي التويجيري” ومدير معهد التدريب التخصصي للعمليات الأمنية رائد “ربيع مروان” وقد عقدت اجتماعها الأول بالخصوص داخل معهد التدريب التخصصي للعمليات الأمنية.

انعقد اللقاء بحضور العناصر الأمنية التي تم اختيارها بشكل مبدئي على مستوى مكونات الوزارة، وستقوم اللجنة باختيار القائمة النهائية المكونة من “8” عناصر يتم اختيارها بحسب الكفاءة لتشارك في هذه المسابقة.

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