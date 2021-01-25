للمرة الثانية.. حرس المنشآت النفطية يغلقون ميناء الحريقة لتأخر مرتباتهم

قرر منتسبو جهاز حرس المنشآت النفطية، الأحد، إغلاق ميناء الحريقة النفطي وإيقاف تصدير النفط، بسبب عدم حل مشكلة إيقاف مرتباتهم ، وذلك للمرة الثانية .

وأوضح منتسبي الجهاز أن الإغلاق جاء بعد انتهاء المهلة المتفق عليها بشأن تعليق إيقاف تصدير النفط عبر ميناء الحريقة النفطي والتي تمت بحضور أعيان المدينة ومجلسها التسييري ومديرية الأمن وضباط حرس المنشآت النفطية ومراقب مرسى الحريقة النفطي.

وأوضح البيان أن الخطوة جاءت عقب عدم التوصل إلى نتائج ملموسة أو حل مشكلة إيقاف الرواتب المتفق عليها بشكل رسمي حسب الميثاق الموقع، حتى صرف المرتبات كاملة دون نقصان وضمان استمراريتها، محملين كافة الجهات المعنية كامل المسؤولية الناتجة عن إيقاف تصدير النفط.

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