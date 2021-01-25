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زليتن.. تشييد فصول إضافية في مدرسة النصر

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتواصل في مدينة زليتن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تنفيذ واستكمال عدد من الفصول الدراسية في مدرسة النصر للبنات الكائنة في منطقة “المنطرحة” وقد انطلقت هذه الأعمال في مطلع شهر يناير الجاري.

تشرف على أعمال التشييد بلدية زليتن تحت إشراف إدارة المشروعات والشئون الفنية وتشمل أعمال النجارة والحدادة وخرسانة الأسقف التي ستنتهي هذا الأسبوع من تنفيذ شركة التقدم العمراني للبناء والصيانة وحسب منشور للبلدية فإن مدة تنفيذ هذا المشروع “6” أشهر في إطار سعي وعمل المجلس للمساهمة في معالجة مختنقات قطاع التعليم بالمدينة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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