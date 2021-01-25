زليتن.. تشييد فصول إضافية في مدرسة النصر

تتواصل في مدينة زليتن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تنفيذ واستكمال عدد من الفصول الدراسية في مدرسة النصر للبنات الكائنة في منطقة “المنطرحة” وقد انطلقت هذه الأعمال في مطلع شهر يناير الجاري.

تشرف على أعمال التشييد بلدية زليتن تحت إشراف إدارة المشروعات والشئون الفنية وتشمل أعمال النجارة والحدادة وخرسانة الأسقف التي ستنتهي هذا الأسبوع من تنفيذ شركة التقدم العمراني للبناء والصيانة وحسب منشور للبلدية فإن مدة تنفيذ هذا المشروع “6” أشهر في إطار سعي وعمل المجلس للمساهمة في معالجة مختنقات قطاع التعليم بالمدينة .

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