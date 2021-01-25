“داخلية الوفاق”: أكثر من 1700 وفاة إثر حوادث السيارات في 2020

أوردت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إحصائيات صادمة للحوادث المرورية المسجلة بمديريات الأمن بالمناطق من شهر “1” إلى شهر “11” لسنة 2020 م، دون الإشارة إلى ما إذا كانت المناطق الخاضعة لسلطات المجلس الرئاسي أم أنها تشمل أيضاً المناطق الوسطى والشرقية والجنوبية الخاضعة لسلطات الحكومة الليبية.

وجاء في جدول بياني للوزارة أن عدد الحوادث في الفترة المحددة قد بلغ 4131 حادثة أسفرت عن 1761 حالة وفاة فيما وصلت الإصابات البليغة إلى 1743 والإصابات البسيطة 1532 وقد تضررت جراء الحوادث 6641 مركبة آلية أما قيمة الأضرار فقدرتها الإحصائية بحوالي 280 مليون دينار .

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