«الرقابة على الأغذية» يتضامن مع رئيس وحدة سوق الجمعة الصادر بحقه أمر قبض

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية تضامنه مع رئيس وحدة الرقابة سوق الجمعة أبوبكر مروان الصادر بحقه أمر قبض من قبل النيابة العامة.

وأكد ثقته في القضاء، لافتا إلى «حرصه على صون الأمانة التي أوكلها له الشعب الليبي في حفظ غذائه ودوائه، بما لا يتعارض مع القانون»، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وأوضح البيان أن أمر مروان جاء على خلفية «دعوة قضائية» رفعتها شركة بعد زيارته مخازنها، «وكشفه عدم مطابقاتها للاشتراطات الصحية والقياسية».

وشدد المركز على تضامنه مع مجهودات مفتشيه المخولين بها «وفقا للوائح والاختصاصات»، مكررا الإشارة إلى «ثقته في نزاهة القضاء، وتوضيحه دور المركز ومفتشيه الذي بات مصدر إزعاج للعديد من الراغبين في تمرير بضائعهم وسلعهم للشعب الليبي دون رقيب ولا حسيب».

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