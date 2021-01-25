حرس السواحل ينقذ 79 مهاجرا شمال الزاوية

أعلن جهاز حرس السواحل وأمن المواني، عن إنقاذ حوالي 79 مهاجرا من جنسيات مختلفة، و 64 رجلا و13 امرأة، وطفل واحد، وانتشال جثة واحدة، وذلك في عملية إنقاذ جرت شمال الزاوية 12 ميل بحري.

وأوضح الجهاز في بيان له عبر صفحة القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن عملية الإنزال تمت في النقطة المخصصة لذلك بقاعدة طرابلس البحرية، وتم تقديم المساعدات الإنسانية والطبية، وكذلك تم تسليم المهاجرين إلى شرطة الهجرة غير الشرعية.

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