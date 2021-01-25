النائب العام يُصدر أوامر قبض جديدة في إطار حملة “ضد الفساد”

أصدر مكتب النائب العام أوامر بحبس رئيس مصلحة الطيران المدني الأسبق، ومدير إدارة سلامة الطيران، بتهمة إساءة استعمال سلطات وظيفتهم لنفع الغير والتزوير.

وأمر المكتب قبل أيام بحبس نائب المدير العام للجهاز التنفيذي للطيران الخاص، وحبس المراقب المالي لجهاز الإمداد الطبي، بعد اتهامهما بإحداث الضرر الجسيم بالمال العام واستعمال طرق احتيالية.

وسبق أن أُوقف مدير إدارة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة في حكومة “الوفاق”، ومساعده، ورئيس قسم العلاج بالداخل، وموظفين في القسم.

وتأتي هذه القرارات في إطار الحملة التي أطلقها المكتب للتفتيش عن عمل الهيئات والوزارات والمؤسسات، بعد أن استشرى الفساد بشكل بات لا يُوصف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية