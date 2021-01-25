سيالة يطمئن على وزير الخارجية التونسي بعد إصابته بـ«كورونا»

أجرى وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة اتصالا هاتفيا مع نظيره التونسى عثمان الجرندى للاطمئنان على صحته عقب تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتمنى له الشفاء العاجل «داعيا الله أن يحفظ الشعب التونسى من شر هذا الوباء»، حسب بيان إدارة الإعلام الخارجي بالوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأمس الأحد، أعلن الجراندي إصابته بالفيروس «رعم اتخاذه الاحتياطات اللازمة واحترامه البروتوكول الصحي»، متحدثا عن تجربته مع المرض قائلا إن «الأعراض قاسية» ما جعله «مصرا على مواصلة الجهود لتوفير اللقاح» للتونسيين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا