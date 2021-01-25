المنتصر: بقاء المرتزقة في ليبيا يعنى الإبقاء على خطر المواجهة العسكرية حيًا في أي لحظة

ليبيا – ربط أستاذ العلاقات الدولية في طرابلس خالد المنتصر بين أي انسحاب أو إنهاء للتدخل الأجنبي في ليبيا والقوى الخارجية العديدة المتغولة في الشأن الليبي.

المنتصر أشار في تصريحات صحفية لوكالة أنباء فرانس برس تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد إلى أن إنهاء الوجود الأجنبي لا يعتمد على الليبيين بل على هذه القوى، مستبعدًا انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا؛ لأن من أتى بهم وأشركهم لم يضمن مصالحه.

وأضاف المنتصر أن وجودهم مرهون بتحقيق مصالح من يقف وراءهم خلال الفترة الانتقالية المقبلة التي ستأتي وفقًا لمسارات الحوار السياسي المتعددة المرعية من قبل الأمم المتحدة، مؤكدًا أن بقاء المرتزقة الأجانب في ليبيا يعني الإبقاء على خطر المواجهة العسكرية حيًا في أي لحظة لإنهاء الهدوء الحالي غير المؤكد.

ترجمة المرصد – خاص

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية