وفاة طبيب أردني في ليبيا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

ليبيا – توفي الطبيب الأردني العامل سابقًا في ليبيا منذر الزبن متأثرًا بإصابته بجلطة دماغية ووباء كورونا، دون أن تفلح محاولات نقله إلى العاصمة الأردنية عمان.

ووفقًا لما ورد من أنباء عبر وسائل صحافة وإعلام أردنية تابعتها صحيفة المرصد تعرّض الزبن قبل 4 أيام للإصابة بوباء كورونا، فضلًا عن الجلطة الدماغية، ما جعله نزيلًا في وحدة العناية المركزة بمستشفى في مدينة مصراتة، فيما ناشد شقيقه الطبيب ياسر الزبن أول أمس السبت السلطات الأردنية لمساعدته.

وأضافت هذه الوسائل أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز السبت أفاد بوجود توجيه للجهات الرسمية بإرسال طائرة لنقل المتوفى، بعد ورود بلاغ من جالية الأردن في ليبيا بالخصوص.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية