النعاس: الحرية السياسية هي المفهوم الحقيقي للديمقراطية

رأى عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عمر النعاس، أن الحرية السياسية هي المفهوم الحقيقي لمصطلح الديمقراطية.

وقال النعاس، في ورقة تحليلية بعنوان (ازدواجية المفاهيم)، :”إن من يتكلم عن الحرية عليه أن يحترم حرية الآخر، ومن يطالب بالديمقراطية عليه أن يرضخ لإرادة الشعب وحكمه. هم يؤسسون تجمعات وتيارات وأحزاب وفق اهوائهم الشخصية ومتّشحة على استحياء بلفظ الديمقراطية وهم أبعد ما يكونوا عن مفهوم الحرية السياسية. رغم التناقضات الجوهرية بينهم واختلافاتهم الشخصية تراهم متضامنين في مواجهة المسار الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب الليبي لنفسه بانتخابه للهيئة التأسيسية وتكليفها بصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد وطرحه على الشعب للاستفتاء. لا شيء في أجندتهم أو مبادئهم تتعلق بحق الشعب في تقرير مصيره من خلال الاستفتاء. إنهم يطرحون مبادرات أحادية في محاولة عقيمة لفرضها دون مراعاة لإرادة الشعب الليبي. يلوكون ببطء لفظ الديمقراطية ويتجاهلون أن معناها الحقيقي هو (الحرية السياسية) والتي بموجبها يمارس الشعب حقه في تقرير مصيره دون مصادرة لرأيه أو وصاية عليه من أحد. إنهم يجهلون أو يتجاهلون أنّ الحرية السياسية تعني أن يقوم المواطن الليبي بممارسة حريته كاملة وغير منقوصة من خلال الاستفتاء وقول كلمته الفاصلة ووضع بصمته النهائية بالقبول أو الرفض لمشروع الدستور الدائم الذي أقرّته الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب الليبي، مع العلم بأن مشروع الدستور جاهز منذ أكثر من 3 سنوات للاستفتاء عليه من الشعب الليبي. ازدواجية المفاهيم؛ في وسائل الإعلام يتباكون على حقوق الإنسان وحرية التعبير، وفي الواقع يصمّون آذانهم عن حق الشعب الليبي لتقرير مصيره بنفسه من خلال ممارسة حقّه في التعبير وتمكينه من الاستفتاء. إنها أبواق تصدح بخلاف ما تكتم، وطبول دويّها يصمّ الأذان وهي في الحقيقة فارغة جوفاء”، على حسب تعبيره.