أحوال الطقس اليوم: استقرار الأجواء في جميع المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الأجواء في عموم البلاد اليوم الإثنين، على أن تتأثر مناطق الشمال مساء الغد بتقلبات جوية مصحوبة برياح قوية وباردة خاصة على المناطق الساحلية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز وجود فرصة لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الساحل الشرقي.

رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

الطقس قليل الغيوم، والرياح جنوبية غربية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و23 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

الطقس قليل الغيوم، والرياح جنوبية غربية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و22 درجة مئوية.

الجفرة – سها – غات – غدامس – الحمادة

أجواء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و23 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

أجواء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و22 درجة مئوية.

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