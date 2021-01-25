بعد سرقة فيلا جايسون ماجنوس ..الآثار الليبية تستنكر الاعتداء على المواقع الأثرية

استنكر رئيس مصلحة الآثار الليبية، أحمد حسين، الاعتداءات التي تطال المواقع الأثرية وأخرها ما تعرضت له فيلا جايسون ماجنوس من أعمال تخريب ونهب للغطاء الذي يحمي الفيلا

وقال حسين في بيان نشرته مصلحة الآثار عبر صفحتها على بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن البعض أيضا يقوم بأعمال تخريبية والكتابة على الجدران ورمي القمامة بجانب المواقع الأثرية معتبرا أن هذا السلوك لا يليق بالمواطن الغيور على وطنه.

وناشد حسين، الجهات ذات الاختصاص مثل الشرطة السياحية ورجال الحرس البلدي والأمن والسكان بضرورة القيام بمهامهم لحماية الموروث الثقافي الليبي والمحافظة عليه

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